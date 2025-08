Informations sur Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Site officiel : https://www.pokt.network/ Livre blanc : https://docs.pokt.network/home/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC