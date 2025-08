Informations sur FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Site officiel : https://www.fcporto.pt/ Explorateur de blocs : https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6