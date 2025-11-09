Prix de I love puppies aujourd'hui

Le prix de I love puppies (PUPPIES) en direct est actuellement de $ 0.0000003681, avec une variation de 3.39 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PUPPIES en USD est de $ 0.0000003681 par PUPPIES.

I love puppies se classe actuellement au n°3683 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 PUPPIES. Au cours des dernières 24 heures, PUPPIES a été échangé entre $ 0.0000003195 (plus bas) et $ 0.0000003809 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000001189097557191, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000000001766024703.

En termes de performance à court terme, PUPPIES a varié de +0.16% au cours de la dernière heure et de -6.96% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.15K.

Informations de marché pour I love puppies (PUPPIES)

Classement No.3683 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 55.15K$ 55.15K $ 55.15K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Offre totale 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique ETH

