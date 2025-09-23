Le prix en temps réel de Quanto est aujourd'hui de 0.02332 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de QTO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix QTO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Quanto est aujourd'hui de 0.02332 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de QTO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix QTO facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur QTO

Informations sur le prix de QTO

Livre blanc de QTO

Site officiel de QTO

Tokenomics de QTO

Prévisions de prix de QTO

Historique de QTO

Guide d'achat de QTO

Convertisseur de QTO en monnaie fiduciaire

QTO au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Quanto

Cours Quanto(QTO)

Prix en temps réel : 1 QTO à USD

$0.02256
$0.02256$0.02256
+125.60%1D
USD
Graphique du prix de Quanto (QTO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-23 21:16:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de Quanto (QTO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Bas 24 h
$ 0.04072
$ 0.04072$ 0.04072
Haut 24 h

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.04072
$ 0.04072$ 0.04072

$ 0.02939122112494996
$ 0.02939122112494996$ 0.02939122112494996

$ 0.020675503717073943
$ 0.020675503717073943$ 0.020675503717073943

+0.38%

+125.60%

+133.20%

+133.20%

Le prix en temps réel de Quanto (QTO) est de $ 0.02332. Au cours des dernières 24 heures, QTO a évolué entre un minimum de $ 0.01 et un maximum de $ 0.04072, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QTO est $ 0.02939122112494996, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.020675503717073943.

En termes de performance à court terme, QTO a évolué de +0.38% au cours de la dernière heure, +125.60% sur 24 heures et de +133.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Quanto (QTO)

No.464

$ 76.57M
$ 76.57M$ 76.57M

$ 60.49K
$ 60.49K$ 60.49K

$ 22.88M
$ 22.88M$ 22.88M

3.28B
3.28B 3.28B

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

3,283,541,328
3,283,541,328 3,283,541,328

334.72%

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Quanto est de $ 76.57M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 60.49K. L'offre en circulation de QTO est de 3.28B, avec une offre totale de 3283541328. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.88M.

Historique du prix de Quanto (QTO) en USD

Suivez la variation du prix de Quanto aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.01256+125.60%
30 jours$ +0.01332+133.20%
60 jours$ +0.01332+133.20%
90 jours$ +0.01332+133.20%
Variation du prix de Quanto aujourd'hui

Aujourd'hui, QTO a enregistré une variation de $ +0.01256 (+125.60%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Quanto sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.01332 (+133.20%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Quanto

En élargissant la vue à 60 jours, QTO a constaté une variation de $ +0.01332 (+133.20%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Quanto sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.01332 (+133.20%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Quanto (QTO) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Quanto.

Qu'est-ce que Quanto (QTO)

Quanto est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Quanto. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de QTOpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Quanto sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Quanto fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Quanto (USD)

Combien vaudra Quanto (QTO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Quanto (QTO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Quanto.

Consultez la prévision de prix de Quanto maintenant !

Tokenomics de Quanto (QTO)

Comprendre la tokenomics de Quanto (QTO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token QTO !

Guide d'achat de Quanto (QTO)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Quanto? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Quanto. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

QTO en devises locales

1 Quanto (QTO) à VND
613.6658
1 Quanto (QTO) à AUD
A$0.0352132
1 Quanto (QTO) à GBP
0.0170236
1 Quanto (QTO) à EUR
0.0195888
1 Quanto (QTO) à USD
$0.02332
1 Quanto (QTO) à MYR
RM0.0977108
1 Quanto (QTO) à TRY
0.965448
1 Quanto (QTO) à JPY
¥3.42804
1 Quanto (QTO) à ARS
ARS$32.8912276
1 Quanto (QTO) à RUB
1.9504848
1 Quanto (QTO) à INR
2.0691836
1 Quanto (QTO) à IDR
Rp388.6665112
1 Quanto (QTO) à KRW
32.524404
1 Quanto (QTO) à PHP
1.3343704
1 Quanto (QTO) à EGP
￡E.1.1235576
1 Quanto (QTO) à BRL
R$0.1245288
1 Quanto (QTO) à CAD
C$0.0321816
1 Quanto (QTO) à BDT
2.8389768
1 Quanto (QTO) à NGN
34.7540292
1 Quanto (QTO) à COP
$89.692218
1 Quanto (QTO) à ZAR
R.0.4027364
1 Quanto (QTO) à UAH
0.9649816
1 Quanto (QTO) à TZS
T.Sh.57.438326
1 Quanto (QTO) à VES
Bs3.80116
1 Quanto (QTO) à CLP
$22.29392
1 Quanto (QTO) à PKR
Rs6.613552
1 Quanto (QTO) à KZT
12.708234
1 Quanto (QTO) à THB
฿0.7425088
1 Quanto (QTO) à TWD
NT$0.7056632
1 Quanto (QTO) à AED
د.إ0.0855844
1 Quanto (QTO) à CHF
Fr0.0184228
1 Quanto (QTO) à HKD
HK$0.1811964
1 Quanto (QTO) à AMD
֏8.9450856
1 Quanto (QTO) à MAD
.د.م0.2105796
1 Quanto (QTO) à MXN
$0.427922
1 Quanto (QTO) à SAR
ريال0.08745
1 Quanto (QTO) à ETB
Br3.3524832
1 Quanto (QTO) à KES
KSh3.0136436
1 Quanto (QTO) à JOD
د.أ0.01653388
1 Quanto (QTO) à PLN
0.083952
1 Quanto (QTO) à RON
лв0.100276
1 Quanto (QTO) à SEK
kr0.2173424
1 Quanto (QTO) à BGN
лв0.038478
1 Quanto (QTO) à HUF
Ft7.688604
1 Quanto (QTO) à CZK
0.4785264
1 Quanto (QTO) à KWD
د.ك0.0071126
1 Quanto (QTO) à ILS
0.0778888
1 Quanto (QTO) à BOB
Bs0.1611412
1 Quanto (QTO) à AZN
0.039644
1 Quanto (QTO) à TJS
SM0.2178088
1 Quanto (QTO) à GEL
0.062964
1 Quanto (QTO) à AOA
Kz21.2578124
1 Quanto (QTO) à BHD
.د.ب0.00879164
1 Quanto (QTO) à BMD
$0.02332
1 Quanto (QTO) à DKK
kr0.1473824
1 Quanto (QTO) à HNL
L0.6119168
1 Quanto (QTO) à MUR
1.0554632
1 Quanto (QTO) à NAD
$0.4036692
1 Quanto (QTO) à NOK
kr0.2304016
1 Quanto (QTO) à NZD
$0.039644
1 Quanto (QTO) à PAB
B/.0.02332
1 Quanto (QTO) à PGK
K0.0974776
1 Quanto (QTO) à QAR
ر.ق0.085118
1 Quanto (QTO) à RSD
дин.2.3161424
1 Quanto (QTO) à UZS
soʻm284.3901984
1 Quanto (QTO) à ALL
L1.9131728
1 Quanto (QTO) à ANG
ƒ0.0417428
1 Quanto (QTO) à AWG
ƒ0.0417428
1 Quanto (QTO) à BBD
$0.04664
1 Quanto (QTO) à BAM
KM0.038478
1 Quanto (QTO) à BIF
Fr69.6102
1 Quanto (QTO) à BND
$0.0298496
1 Quanto (QTO) à BSD
$0.02332
1 Quanto (QTO) à JMD
$3.73703
1 Quanto (QTO) à KHR
93.6545192
1 Quanto (QTO) à KMF
Fr9.74776
1 Quanto (QTO) à LAK
506.9565116
1 Quanto (QTO) à LKR
Rs7.0538336
1 Quanto (QTO) à MDL
L0.3880448
1 Quanto (QTO) à MGA
Ar102.7311296
1 Quanto (QTO) à MOP
P0.1867932
1 Quanto (QTO) à MVR
0.356796
1 Quanto (QTO) à MWK
MK40.415892
1 Quanto (QTO) à MZN
MT1.4903812
1 Quanto (QTO) à NPR
Rs3.2913848
1 Quanto (QTO) à PYG
165.38544
1 Quanto (QTO) à RWF
Fr33.83732
1 Quanto (QTO) à SBD
$0.1916904
1 Quanto (QTO) à SCR
0.33231
1 Quanto (QTO) à SRD
$0.8929228
1 Quanto (QTO) à SVC
$0.20405
1 Quanto (QTO) à SZL
L0.4036692
1 Quanto (QTO) à TMT
m0.0818532
1 Quanto (QTO) à TND
د.ت0.06779124
1 Quanto (QTO) à TTD
$0.1578764
1 Quanto (QTO) à UGX
Sh81.80656
1 Quanto (QTO) à XAF
Fr12.96592
1 Quanto (QTO) à XCD
$0.062964
1 Quanto (QTO) à XOF
Fr12.96592
1 Quanto (QTO) à XPF
Fr2.35532
1 Quanto (QTO) à BWP
P0.3096896
1 Quanto (QTO) à BZD
$0.0468732
1 Quanto (QTO) à CVE
$2.1806532
1 Quanto (QTO) à DJF
Fr4.15096
1 Quanto (QTO) à DOP
$1.4432748
1 Quanto (QTO) à DZD
د.ج3.0124776
1 Quanto (QTO) à FJD
$0.0522368
1 Quanto (QTO) à GNF
Fr202.7674
1 Quanto (QTO) à GTQ
Q0.1786312
1 Quanto (QTO) à GYD
$4.8806428
1 Quanto (QTO) à ISK
kr2.7984

Ressources de Quanto

Pour une compréhension plus approfondie de Quanto, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Quanto
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Quanto

Combien vaut Quanto (QTO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de QTO en USD est de 0.02332 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de QTO à USD ?
Le prix actuel de QTO en USD est $ 0.02332. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Quanto ?
La capitalisation boursière de QTO est de $ 76.57M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de QTO ?
L'offre en circulation de QTO est de 3.28B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de QTO ?
QTO a atteint un prix ATH de 0.02939122112494996 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de QTO ?
QTO a vu un prix ATL de 0.020675503717073943 USD.
Quel est le volume de trading de QTO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour QTO est de $ 60.49K USD.
Est-ce que QTO va augmenter cette année ?
QTO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de QTO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-23 21:16:39 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Quanto (QTO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Actualités à la une

Un guide pour débutants sur le trading à terme : Comprendre les bases avant de commencer

September 23, 2025

Maîtriser les futures : Bases, couverture légère & stratégies de plage

September 23, 2025

Surveillance des données : Comment les flux de stablecoins révèlent le prochain mouvement du marché

September 23, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour QTO vers USD

Montant

QTO
QTO
USD
USD

1 QTO = 0.02332 USD

Trader QTO

QTOUSDT
$0.02256
$0.02256$0.02256
+125.60%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme