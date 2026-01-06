Prix de Revive Finance aujourd'hui

Le prix de Revive Finance (REVIVE) en direct est actuellement de $ 0.000349, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de REVIVE en USD est de $ 0.000349 par REVIVE.

Revive Finance se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- REVIVE. Au cours des dernières 24 heures, REVIVE a été échangé entre $ 0.000349 (plus bas) et $ 0.000349 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, REVIVE a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +12.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 1.06.

Informations de marché pour Revive Finance (REVIVE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 349.00K$ 349.00K $ 349.00K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique APTOS

La capitalisation boursière actuelle de Revive Finance est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.06. L'offre en circulation de REVIVE est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 349.00K.