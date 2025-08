Informations sur Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Site officiel : https://www.rocketpool.net/ Livre blanc : https://docs.rocketpool.net Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f