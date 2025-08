Informations sur SEDA (SEDA)

SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks.

Site officiel : https://www.seda.xyz/ Livre blanc : https://docs.seda.xyz/seda-network Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7