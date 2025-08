Informations sur Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Site officiel : https://www.sogni.ai/ Livre blanc : https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd