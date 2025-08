Informations sur Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Site officiel : https://www.sonic.game/ Livre blanc : https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES