Informations sur Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Site officiel : https://lido.fi/ Livre blanc : https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE