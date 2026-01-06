Prix de SavannaSurvival aujourd'hui

Le prix de SavannaSurvival (SVSA) en direct est actuellement de $ 0.002236, avec une variation de 0.13 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SVSA en USD est de $ 0.002236 par SVSA.

SavannaSurvival se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- SVSA. Au cours des dernières 24 heures, SVSA a été échangé entre $ 0.002222 (plus bas) et $ 0.002314 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, SVSA a varié de -0.05% au cours de la dernière heure et de +1.68% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 49.35K.

Informations de marché pour SavannaSurvival (SVSA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 49.35K$ 49.35K $ 49.35K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique KLAY

La capitalisation boursière actuelle de SavannaSurvival est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 49.35K. L'offre en circulation de SVSA est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.24M.