En savoir plus sur SVSA
Informations sur le prix de SVSA
Qu'est-ce que SVSA
Site officiel de SVSA
Tokenomics de SVSA
Prévisions de prix de SVSA
Historique de SVSA
Guide d'achat de SVSA
Convertisseur de SVSA en monnaie fiduciaire
SVSA au comptant
Contrats à terme USDT-M de SVSA
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de SavannaSurvival (SVSA)
Tokenomics et analyse de prix de SavannaSurvival (SVSA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SavannaSurvival (SVSA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur SavannaSurvival (SVSA)
SavannaSurvival, en collaboration avec KaiaChain, apporte une expérience de survie Web3 immersive à l’écosystème Mini DApp sur le portail LINE Dapp, où vous pouvez explorer, élaborer vos stratégies et prospérer dans un monde dynamique propulsé par les voxels, où la survie devient une aventure collaborative façonnée par la technologie blockchain. Conçu pour les fans de Minecraft, Roblox et des jeux casual, SavannaSurvival allie écosystèmes innovants, propriété décentralisée et économies dirigées par les joueurs, offrant une passerelle fluide vers l’univers du gaming Web3.
Tokenomics de SavannaSurvival (SVSA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SavannaSurvival (SVSA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SVSA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SVSA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SVSA, explorez le prix en direct du token SVSA !
Comment acheter du SVSA
Envie d'ajouter du SavannaSurvival (SVSA) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du SVSA, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de SavannaSurvival (SVSA)
L'analyse de l'historique du prix de SVSA permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de SVSA
Vous voulez savoir dans quelle direction SVSA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SVSA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du SavannaSurvival (SVSA)
Montant
1 SVSA = 0.002727 USD
Trader du SavannaSurvival (SVSA)
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller