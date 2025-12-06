Tokenomics de SavannaSurvival (SVSA)

Découvrez les informations clés sur SavannaSurvival (SVSA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-12-06 07:55:08 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de SavannaSurvival (SVSA)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SavannaSurvival (SVSA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.

Capitalisation boursière :
--
----
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Offre en circulation :
--
----
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
Sommet historique :
$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555
Bas historique :
--
----
Prix actuel :
$ 0.002727
$ 0.002727$ 0.002727

Informations sur SavannaSurvival (SVSA)

SavannaSurvival, en collaboration avec KaiaChain, apporte une expérience de survie Web3 immersive à l'écosystème Mini DApp sur le portail LINE Dapp, où vous pouvez explorer, élaborer vos stratégies et prospérer dans un monde dynamique propulsé par les voxels, où la survie devient une aventure collaborative façonnée par la technologie blockchain. Conçu pour les fans de Minecraft, Roblox et des jeux casual, SavannaSurvival allie écosystèmes innovants, propriété décentralisée et économies dirigées par les joueurs, offrant une passerelle fluide vers l'univers du gaming Web3.

Site officiel :
https://www.savannasurvival.io/
Explorateur de blocs :
https://bscscan.com/token/0x395603b95d721084c1917affdd06d78e559fa94d

Tokenomics de SavannaSurvival (SVSA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de SavannaSurvival (SVSA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens SVSA qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens SVSA pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SVSA, explorez le prix en direct du token SVSA !

Comment acheter du SVSA

Envie d'ajouter du SavannaSurvival (SVSA) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du SVSA, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire.

Historique du prix de SavannaSurvival (SVSA)

L'analyse de l'historique du prix de SVSA permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.

Prévision du prix de SVSA

Vous voulez savoir dans quelle direction SVSA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SVSA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

