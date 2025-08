Informations sur Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Site officiel : https://tectum.io/ Livre blanc : https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Explorateur de blocs : https://explorer.tectum.io/