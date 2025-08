Informations sur TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

Site officiel : https://www.towns.com/ Livre blanc : https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x00000000a22c618fd6b4d7e9a335c4b96b189a38