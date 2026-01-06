Prix de Turtle aujourd'hui

Le prix de Turtle (TURTLE) en direct est actuellement de $ 0.06479, avec une variation de 0.16 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TURTLE en USD est de $ 0.06479 par TURTLE.

Turtle se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- TURTLE. Au cours des dernières 24 heures, TURTLE a été échangé entre $ 0.06375 (plus bas) et $ 0.06609 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, TURTLE a varié de -0.05% au cours de la dernière heure et de +5.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 96.32K.

Informations de marché pour Turtle (TURTLE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 96.32K$ 96.32K $ 96.32K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 64.79M$ 64.79M $ 64.79M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Turtle est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 96.32K. L'offre en circulation de TURTLE est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 64.79M.