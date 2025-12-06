En savoir plus sur TURTLE
Tokenomics de Turtle (TURTLE)
Tokenomics et analyse de prix de Turtle (TURTLE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Turtle (TURTLE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Turtle (TURTLE)
Turtle est un protocole de distribution Web3 qui monétise l'activité des portefeuilles utilisateurs — y compris le déploiement de liquidité, les rendements générés, les swaps via des partenaires, le staking et le parrainage — grâce à des API. Il permet ainsi aux partenaires de distribution de générer des revenus supplémentaires sans ajouter de risque ni d'étapes supplémentaires pour les utilisateurs.
Tokenomics de Turtle (TURTLE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Turtle (TURTLE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TURTLE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TURTLE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TURTLE, explorez le prix en direct du token TURTLE !
Comment acheter du TURTLE
Envie d'ajouter du Turtle (TURTLE) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du TURTLE, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Turtle (TURTLE)
L'analyse de l'historique du prix de TURTLE permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de TURTLE
Vous voulez savoir dans quelle direction TURTLE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TURTLE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
