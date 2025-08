Informations sur Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Site officiel : https://ulalo.xyz Livre blanc : https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper Explorateur de blocs : https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1