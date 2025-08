Informations sur UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Site officiel : https://uniswap.org/blog/uni/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36