Prix de VIRUS aujourd'hui

Le prix de VIRUS (VIRUS) en direct est actuellement de $ 0.004844, avec une variation de 0.89 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VIRUS en USD est de $ 0.004844 par VIRUS.

VIRUS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- VIRUS. Au cours des dernières 24 heures, VIRUS a été échangé entre $ 0.004779 (plus bas) et $ 0.004866 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, VIRUS a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de +10.01% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.58K.

Informations de marché pour VIRUS (VIRUS)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de VIRUS est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.58K. L'offre en circulation de VIRUS est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.