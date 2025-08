Informations sur Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Site officiel : https://vow.foundation Livre blanc : https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb