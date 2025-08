Informations sur Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Site officiel : https://www.bitpanda.com/en/web3/vision-token Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753