Prix de xCellar aujourd'hui

Le prix de xCellar (XCL) en direct est actuellement de $ 0.00325, avec une variation de 8.45 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XCL en USD est de $ 0.00325 par XCL.

xCellar se classe actuellement au n°1584 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3.03M et une offre en circulation de 933.00M XCL. Au cours des dernières 24 heures, XCL a été échangé entre $ 0.00306 (plus bas) et $ 0.00371 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.026490940102004847, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.002480501181173691.

En termes de performance à court terme, XCL a varié de -0.31% au cours de la dernière heure et de +3.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 170.53K.

Informations de marché pour xCellar (XCL)

Classement No.1584 Capitalisation boursière $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Volume (24 h) $ 170.53K$ 170.53K $ 170.53K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Offre en circulation 933.00M 933.00M 933.00M Offre maximale 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Offre totale 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Taux de circulation 98.21% Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de xCellar est de $ 3.03M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 170.53K. L'offre en circulation de XCL est de 933.00M, avec une offre totale de 950000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.09M.