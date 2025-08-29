Qu'est-ce que XDOG (XDOG)

XDOG est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en XDOG. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de XDOGpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le XDOG sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de XDOG fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de XDOG (USD)

Combien vaudra XDOG (XDOG) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs XDOG (XDOG) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour XDOG.

Consultez la prévision de prix de XDOG maintenant !

Tokenomics de XDOG (XDOG)

Comprendre la tokenomics de XDOG (XDOG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XDOG !

Guide d'achat de XDOG (XDOG)

Vous cherchez à savoir comment acheter du XDOG? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du XDOG. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

XDOG en devises locales

Essayez le convertisseur

Ressources de XDOG

Pour une compréhension plus approfondie de XDOG, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur XDOG Combien vaut XDOG (XDOG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de XDOG en USD est de 0.009106 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de XDOG à USD ? $ 0.009106 . Consultez le Le prix actuel de XDOG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de XDOG ? La capitalisation boursière de XDOG est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de XDOG ? L'offre en circulation de XDOG est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de XDOG ? XDOG a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de XDOG ? XDOG a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de XDOG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour XDOG est de $ 13.53K USD . Est-ce que XDOG va augmenter cette année ? XDOG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de XDOG pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur XDOG (XDOG)

Temps (UTC+8) Type Information 08-28 18:39:00 Mises à jour de l'industrie SOL franchit les 215 $, atteignant un nouveau sommet de 206 jours, avec les taux de change SOL/BTC et SOL/ETH qui continuent de se renforcer 08-28 16:50:00 Mises à jour de l'industrie La capitalisation boursière totale des Stablecoins dépasse les 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique (All-time High) 08-28 15:25:00 Mises à jour de l'industrie Ethereum a gagné 20,6% jusqu'à présent en août, en voie d'enregistrer son quatrième mois d'août positif dans l'histoire 08-28 05:13:00 Mises à jour de l'industrie Les fonds supplémentaires continuent d'affluer dans l'écosystème crypto, avec Tether et Circle qui ont émis aujourd'hui un total de 1,25 milliard de dollars en stablecoins 08-27 15:39:00 Mises à jour de l'industrie Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 455 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 88,10 millions de dollars 08-25 21:14:39 Mises à jour de l'industrie La capitalisation boursière totale des cryptos tombe en dessous de 4 billions de dollars, la capitalisation boursière totale des altcoins chute de 3,58 % en intrajournalier

Actualités à la une

MEXC Launchpad lance l’événement de bien-être World Liberty Financial (WLFI), 880 000 WLFI à partager MEXC Launchpad, en tant que plateforme de lancement de nouveaux projets très attendue, s’efforce de découvrir des actifs cryptographiques de haute qualité à l’échelle mondiale pour les utilisateurs et de fournir des opportunités de participation précoce à faible coût.

Bio Protocol : Leader de la relance du secteur DeSci, l’explosion du jeton BIO et l’innovation écologique qui la soutient En août 2025, Bio Protocol (BIO) a connu un fort rebond, avec le prix du jeton augmentant de manière spectaculaire en l’espace de quinze jours, devenant un événement emblématique de la relance du secteur DeSci (science décentralisée). Cette révolution de la recherche sur la longévité, alimentée par l’IA, reconstruit le modèle de recherche et développement en biotechnologie grâce à la technologie blockchain, faisant grimper le prix du BIO de 0,056 USD à 0,31 USD, tout en propulsant l’ensemble des jetons écologiques DeSci vers le haut.