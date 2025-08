Informations sur YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Site officiel : https://yala.org/ Livre blanc : https://yala.org/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd