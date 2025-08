Qu'est-ce que BONKBOY (BONKBOY)

• Launch & Revival BONKBOY debuted on April 26, 2025, but was quickly abandoned by its original dev—only to be “bonked back to life” by its enthusiastic community . • Meme-Powered Vibes Drawing from meme culture—echoing themes like Bonk! soda, the chaos of the TF2 Scout, and the earlier Bonk token—it’s designed to be fun, fast, and community-centric  . • Community-Led There’s no formal roadmap. Decisions are made via community polls, driven by humor, memes, and collective momentum—with no paid campaigns or influencer spend . • Token Specs • On-chain: Solana token contract BEyp5W9oQosUDD2hPt2Qeg6fuAkNUbnvR6ZJhD8Ybonk  • Supply: ~999.85 M tokens (nearly full circulation)  ⸻ 📊 Market Snapshot (mid‑July 2025) • Price: ≈ $0.00013–$0.00017 • Market Cap: ≈ $130 K–$175 K • 24‑h Volume: ≈ $6 K–$9 K range

Ressource de BONKBOY (BONKBOY) Site officiel

Tokenomics de BONKBOY (BONKBOY)

Comprendre la tokenomics de BONKBOY (BONKBOY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BONKBOY !