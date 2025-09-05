Qu'est-ce que Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding. Our two core products are: The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution. The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

Ressource de Descipher Fund (DESCI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Descipher Fund (DESCI)

Comprendre la tokenomics de Descipher Fund (DESCI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DESCI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Descipher Fund (DESCI) Combien vaut Descipher Fund (DESCI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DESCI en USD est de 0.00112125 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DESCI à USD ? $ 0.00112125 . Consultez le Le prix actuel de DESCI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Descipher Fund ? La capitalisation boursière de DESCI est de $ 63.28K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DESCI ? L'offre en circulation de DESCI est de 56.41M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DESCI ? DESCI a atteint un prix ATH de 0.00445736 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DESCI ? DESCI a vu un prix ATL de 0.00091161 USD . Quel est le volume de trading de DESCI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DESCI est de -- USD . Est-ce que DESCI va augmenter cette année ? DESCI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DESCI pour une analyse plus approfondie.

