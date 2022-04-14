Découvrez les informations clés sur Descipher Fund (DESCI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Descipher Fund (DESCI)

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

Site officiel : https://descipher.fund Livre blanc : https://descipher.gitbook.io/doc