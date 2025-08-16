Qu'est-ce que KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe. Kigu isn’t built to be a robotic reply-guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multi-media, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on Tiktok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content - including short-form and long-form videos - to connect, inform, and grow his community. With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint has grown to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing —whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

Ressource de KIGU (KIGU) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de KIGU (KIGU)

Comprendre la tokenomics de KIGU (KIGU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KIGU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KIGU (KIGU) Combien vaut KIGU (KIGU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KIGU en USD est de 0.102461 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KIGU à USD ? $ 0.102461 . Consultez le Le prix actuel de KIGU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de KIGU ? La capitalisation boursière de KIGU est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KIGU ? L'offre en circulation de KIGU est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KIGU ? KIGU a atteint un prix ATH de 0.155138 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KIGU ? KIGU a vu un prix ATL de 0.03374746 USD . Quel est le volume de trading de KIGU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KIGU est de -- USD . Est-ce que KIGU va augmenter cette année ? KIGU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KIGU pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur KIGU (KIGU)