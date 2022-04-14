Tokenomics de KIGU (KIGU)
Informations sur KIGU (KIGU)
Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.
Kigu isn’t built to be a robotic reply-guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multi-media, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on Tiktok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content - including short-form and long-form videos - to connect, inform, and grow his community.
With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint has grown to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing —whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.
Tokenomics et analyse de prix de KIGU (KIGU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de KIGU (KIGU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de KIGU (KIGU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KIGU (KIGU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KIGU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KIGU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KIGU, explorez le prix en direct du token KIGU !
Prévision du prix de KIGU
Vous voulez savoir dans quelle direction KIGU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de KIGU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.