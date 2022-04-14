Tokenomics de Metaverse Face (MEFA)
Informations sur Metaverse Face (MEFA)
Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.
Tokenomics et analyse de prix de Metaverse Face (MEFA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Metaverse Face (MEFA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Metaverse Face (MEFA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Metaverse Face (MEFA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MEFA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MEFA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MEFA, explorez le prix en direct du token MEFA !
Prévision du prix de MEFA
Vous voulez savoir dans quelle direction MEFA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MEFA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.