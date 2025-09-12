En savoir plus sur MIRAI

Logo de Mirai The WhiteRabbit

Prix de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 MIRAI à USD

--
----
+2.60%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-12 09:24:23 (UTC+8)

Informations sur le prix de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000083
$ 0.0000083$ 0.0000083

$ 0
$ 0$ 0

+1.64%

+2.50%

-0.43%

-0.43%

Le prix en temps réel de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MIRAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MIRAI est $ 0.0000083, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MIRAI a évolué de +1.64% au cours de la dernière heure, +2.50% sur 24 heures et de -0.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

$ 36.01K
$ 36.01K$ 36.01K

--
----

$ 36.01K
$ 36.01K$ 36.01K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Mirai The WhiteRabbit est de $ 36.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MIRAI est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.01K.

Historique du prix de Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Mirai The WhiteRabbit en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Mirai The WhiteRabbit en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Mirai The WhiteRabbit en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Mirai The WhiteRabbit en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+2.50%
30 jours$ 0-44.41%
60 jours$ 0-28.01%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Mirai the White Rabbit is a captivating lifestyle brand that embodies the essence of curiosity, creativity, and a touch of magic. Our brand is inspired by the idea that everyday life can be extraordinary, and we strive to bring a sense of wonder and enchantment to our customers' lives. At Mirai, we believe that imagination is the key to unlocking a world of possibilities. We draw inspiration from the curious and creative minds of our audience, crafting unique products and experiences that spark joy and wonder. Our brand is built on the principles of imagination, creativity, and a deep understanding of our customers' needs and desires. Our products are designed to be more than just functional items; they are gateways to new worlds and experiences. From beautifully crafted home decor to imaginative accessories, each product is infused with a sense of magic and wonder. Our designs are modern, yet timeless, and are crafted with the finest materials to ensure that they bring joy and delight to our customers' lives. At Mirai, we believe that experiences are just as important as products. That's why we create immersive experiences that transport our customers to new and exciting worlds. From workshops and classes to events and exhibitions, our experiences are designed to inspire creativity, spark imagination, and foster a sense of community among our customers. Storytelling is at the heart of our brand. We use narrative techniques to bring our products and experiences to life, creating a sense of enchantment and wonder. Our stories are woven into every aspect of our brand, from the design of our products to the experiences we create. We believe that stories have the power to transport us, to inspire us, and to connect us with others. At Mirai, we are building a community of like-minded individuals who share our passion for imagination, creativity, and wonder. Our community is a place where people can come together to share ideas, inspire each other, and explore new possibilities. We believe that together, we can create a world that is more magical, more creative, and more wonderful. If you're ready to embark on a journey through imagination, where the ordinary becomes extraordinary, then join us at Mirai the White Rabbit. Follow us on social media, sign up for our newsletter, and get ready to be transported to a world of wonder and enchantment. Let's create magic together!

Combien vaut Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MIRAI en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MIRAI à USD ?
Le prix actuel de MIRAI en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Mirai The WhiteRabbit ?
La capitalisation boursière de MIRAI est de $ 36.01K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MIRAI ?
L'offre en circulation de MIRAI est de 420.69B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MIRAI ?
MIRAI a atteint un prix ATH de 0.0000083 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MIRAI ?
MIRAI a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de MIRAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MIRAI est de -- USD.
Est-ce que MIRAI va augmenter cette année ?
MIRAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MIRAI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-12 09:24:23 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-11 22:05:00Mises à jour de l'industrie
Le taux annuel de l'IPC non ajusté américain d'août enregistré à 2,9 %, conforme aux attentes du marché
09-11 17:57:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de la saison des altcoins atteint un sommet de 90 jours, actuellement à 67
09-11 14:45:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 741,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 171,5 millions de dollars
09-11 06:45:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin reprennent, avec un transfert net sortant de 2 918,57 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
09-11 04:54:00Mises à jour de l'industrie
Président de la SEC : La Combinaison de la Blockchain et de l'IA Ouvrira une Nouvelle Ère de Prospérité, la SEC Déterminée à Saisir les Opportunités Actuelles
09-10 13:05:00Mises à jour de l'industrie
Le rallye des altcoins pourrait être "de courte durée", la capitalisation du marché crypto tombe sous les 4 billions de dollars

