Qu'est-ce que Miss AI (MSAI)

Backed by Xeleb Protocol and built on BNB Chain, Miss AI is a tokenized AI Influencer co-created by a global Web3-native community. More than just a digital avatar, she serves as a real-time AI beauty companion — offering personalized skin analysis, daily advice, and tokenized engagement, all with no code required. $MSAI – a statement of what Web3 can achieve, blending creativity with real-world connection. ❤️‍🔥 Features hightlight: •⁠ ⁠Co-built by 3,000+ creators, launched via https://missai.tech •⁠ AI-Powered Interaction: chat, voice, and livestream experiences •⁠ AI Beauty Assistant: skin analytics, routine tips, personalized style recommendations, and makeup tutorials •⁠ DAO Governance: community-driven with $MSAI token rewards and voting rights Miss AI is an intelligent multi-agent system designed for the domain of personal beauty and skincare. By leveraging advancements in computer vision, natural language processing (NLP), and coordinated multi-agent design, Miss AI delivers real-time, personalized skincare analysis and guidance. The system is fully modular, interpretable, and auditable — aligning with the core principles of decentralized AI and Web3 infrastructure.

Ressource de Miss AI (MSAI) Livre blanc Site officiel

MSAI en devises locales

Tokenomics de Miss AI (MSAI)

Comprendre la tokenomics de Miss AI (MSAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MSAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Miss AI (MSAI) Combien vaut Miss AI (MSAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MSAI en USD est de 0.0016524 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MSAI à USD ? $ 0.0016524 . Consultez le Le prix actuel de MSAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Miss AI ? La capitalisation boursière de MSAI est de $ 954.76K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MSAI ? L'offre en circulation de MSAI est de 577.78M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MSAI ? MSAI a atteint un prix ATH de 0.00181482 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MSAI ? MSAI a vu un prix ATL de 0.00092823 USD . Quel est le volume de trading de MSAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MSAI est de -- USD . Est-ce que MSAI va augmenter cette année ? MSAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MSAI pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Miss AI (MSAI)