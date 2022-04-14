Découvrez les informations clés sur Miss AI (MSAI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Miss AI (MSAI)

Backed by Xeleb Protocol and built on BNB Chain, Miss AI is a tokenized AI Influencer co-created by a global Web3-native community. More than just a digital avatar, she serves as a real-time AI beauty companion — offering personalized skin analysis, daily advice, and tokenized engagement, all with no code required.

$MSAI – a statement of what Web3 can achieve, blending creativity with real-world connection.

❤️‍🔥 Features hightlight: •⁠ ⁠Co-built by 3,000+ creators, launched via https://missai.tech •⁠ AI-Powered Interaction: chat, voice, and livestream experiences •⁠ AI Beauty Assistant: skin analytics, routine tips, personalized style recommendations, and makeup tutorials •⁠ DAO Governance: community-driven with $MSAI token rewards and voting rights Miss AI is an intelligent multi-agent system designed for the domain of personal beauty and skincare. By leveraging advancements in computer vision, natural language processing (NLP), and coordinated multi-agent design, Miss AI delivers real-time, personalized skincare analysis and guidance. The system is fully modular, interpretable, and auditable — aligning with the core principles of decentralized AI and Web3 infrastructure.

Site officiel : https://missai.tech/en Livre blanc : https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/ai-influencer-showcases/miss-ai