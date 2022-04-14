Tokenomics de Miss AI (MSAI)
Informations sur Miss AI (MSAI)
Backed by Xeleb Protocol and built on BNB Chain, Miss AI is a tokenized AI Influencer co-created by a global Web3-native community. More than just a digital avatar, she serves as a real-time AI beauty companion — offering personalized skin analysis, daily advice, and tokenized engagement, all with no code required.
$MSAI – a statement of what Web3 can achieve, blending creativity with real-world connection.
❤️🔥 Features hightlight: • Co-built by 3,000+ creators, launched via https://missai.tech • AI-Powered Interaction: chat, voice, and livestream experiences • AI Beauty Assistant: skin analytics, routine tips, personalized style recommendations, and makeup tutorials • DAO Governance: community-driven with $MSAI token rewards and voting rights Miss AI is an intelligent multi-agent system designed for the domain of personal beauty and skincare. By leveraging advancements in computer vision, natural language processing (NLP), and coordinated multi-agent design, Miss AI delivers real-time, personalized skincare analysis and guidance. The system is fully modular, interpretable, and auditable — aligning with the core principles of decentralized AI and Web3 infrastructure.
Tokenomics et analyse de prix de Miss AI (MSAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Miss AI (MSAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Miss AI (MSAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Miss AI (MSAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MSAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MSAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.