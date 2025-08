Qu'est-ce que TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar

Ressource de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Comprendre la tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TRIVI !