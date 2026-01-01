Bugünkü 200Million Fiyatı

Bugünkü 200Million (200M) fiyatı $ 0,000081 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 200M / USD dönüşüm oranı 200M başına $ 0,000081 şeklindedir.

200Million, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 200M şeklindedir. Son 24 saat içinde 200M, $ 0,000081 (en düşük) ile $ 0,000081 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 200M, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%10,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

200Million (200M) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 81,00K$ 81,00K $ 81,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki 200Million piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki 200M arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 81,00K.