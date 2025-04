ACX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Across Protocol (ACX) mevcut fiyatı 0.19724 USD ve mevcut piyasa değeri $ 80.49M USD. ACX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.

Anahtar Across Protocol Piyasa Performansı:

- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.23M USD

- Gün içindeki Across Protocol fiyat değişimi -0.48%

- Dolaşımdaki arz: 408.06M USD.

