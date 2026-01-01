Bugünkü AlphaExchangeAI Fiyatı

Bugünkü AlphaExchangeAI (AEA) fiyatı $ 0,00002 olup, son 24 saatte % 16,66 değişim gösterdi. Mevcut AEA / USD dönüşüm oranı AEA başına $ 0,00002 şeklindedir.

AlphaExchangeAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5437. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 AEA şeklindedir. Son 24 saat içinde AEA, $ 0,000019 (en düşük) ile $ 0,000025 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0967440772918346 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000019985924404653 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AEA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%88,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,86 seviyesine ulaştı.

AlphaExchangeAI (AEA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5437 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 14,86$ 14,86 $ 14,86 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,00K$ 20,00K $ 20,00K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AlphaExchangeAI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,86. Dolaşımdaki AEA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,00K.