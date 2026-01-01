Bugünkü AGIB Fiyatı

Bugünkü AGIB (AGIB) fiyatı $ 0,000000000000002478 olup, son 24 saatte % 11,50 değişim gösterdi. Mevcut AGIB / USD dönüşüm oranı AGIB başına $ 0,000000000000002478 şeklindedir.

AGIB, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AGIB şeklindedir. Son 24 saat içinde AGIB, $ 0,000000000000001603 (en düşük) ile $ 0,0000000000000056 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AGIB, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%97,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 521,49K seviyesine ulaştı.

AGIB (AGIB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 521,49K$ 521,49K $ 521,49K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.561.140,00T$ 1.561.140,00T $ 1.561.140,00T Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Toplam Arz 630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AGIB piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 521,49K. Dolaşımdaki AGIB arzı -- olup, toplam arzı 630000000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.561.140,00T.