Bugünkü Altar of Creativity Fiyatı

Bugünkü Altar of Creativity (AION) fiyatı $ 0,0000001241 olup, son 24 saatte % 11,35 değişim gösterdi. Mevcut AION / USD dönüşüm oranı AION başına $ 0,0000001241 şeklindedir.

Altar of Creativity, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AION şeklindedir. Son 24 saat içinde AION, $ 0,0000001241 (en düşük) ile $ 0,00000014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AION, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%56,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 47,19 seviyesine ulaştı.

Altar of Creativity (AION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 47,19$ 47,19 $ 47,19 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,24K$ 1,24K $ 1,24K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Altar of Creativity piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 47,19. Dolaşımdaki AION arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,24K.