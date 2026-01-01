Bugünkü AITV Fiyatı

Bugünkü AITV (AITV) fiyatı $ 0,01148 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AITV / USD dönüşüm oranı AITV başına $ 0,01148 şeklindedir.

AITV, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AITV şeklindedir. Son 24 saat içinde AITV, $ 0,01148 (en düşük) ile $ 0,0116 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AITV, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%6,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 9,11K seviyesine ulaştı.

AITV (AITV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 9,11K$ 9,11K $ 9,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,48M$ 11,48M $ 11,48M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki AITV piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 9,11K. Dolaşımdaki AITV arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,48M.