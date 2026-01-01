Bugünkü AppLovin Fiyatı

Bugünkü AppLovin (APPON) fiyatı $ 670,85 olup, son 24 saatte % 2,39 değişim gösterdi. Mevcut APPON / USD dönüşüm oranı APPON başına $ 670,85 şeklindedir.

AppLovin, şu anda piyasa değeri açısından $ 319,47K ile 2581. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 476,22 APPON şeklindedir. Son 24 saat içinde APPON, $ 669,62 (en düşük) ile $ 699,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.943,4984325597052 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 470,4602767878368 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APPON, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%8,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 96,21K seviyesine ulaştı.

AppLovin (APPON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2581 Piyasa Değeri $ 319,47K Hacim (24 Sa) $ 96,21K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 319,47K Dolaşım Arzı 476,22 Toplam Arz 476,21903913 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki AppLovin piyasa değeri $ 319,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 96,21K.