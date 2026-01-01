Bugünkü Aster Inu Fiyatı

Bugünkü Aster Inu (ASTERINU) fiyatı $ 0,0001067 olup, son 24 saatte % 6,89 değişim gösterdi. Mevcut ASTERINU / USD dönüşüm oranı ASTERINU başına $ 0,0001067 şeklindedir.

Aster Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 105,63K ile 3008. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,00M ASTERINU şeklindedir. Son 24 saat içinde ASTERINU, $ 0,0001029 (en düşük) ile $ 0,0001157 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,008002267526781424 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000103150861711218 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASTERINU, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%10,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 276,17 seviyesine ulaştı.

Aster Inu (ASTERINU) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3008 Piyasa Değeri $ 105,63K$ 105,63K $ 105,63K Hacim (24 Sa) $ 276,17$ 276,17 $ 276,17 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 106,70K$ 106,70K $ 106,70K Dolaşım Arzı 990,00M 990,00M 990,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %98,99 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Aster Inu piyasa değeri $ 105,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 276,17. Dolaşımdaki ASTERINU arzı 990,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,70K.