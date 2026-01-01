Bugünkü AstroVerse Fiyatı

Bugünkü AstroVerse (ASTRO) fiyatı $ 0,000003782 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut ASTRO / USD dönüşüm oranı ASTRO başına $ 0,000003782 şeklindedir.

AstroVerse, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ASTRO şeklindedir. Son 24 saat içinde ASTRO, $ 0,000002855 (en düşük) ile $ 0,0000041 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASTRO, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%2,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 82,82 seviyesine ulaştı.

AstroVerse (ASTRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 82,82$ 82,82 $ 82,82 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,38K$ 45,38K $ 45,38K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

