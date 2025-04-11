AdvertisingTimeTrace (ATT) Nedir?

Advertising Time Trace (ATT), RWA ve DePin teknolojilerini birleştiren bir Web3.0 projesidir. Fiziksel reklam varlıklarını, e-ticaret satıcılarını, kullanıcı kaynaklarını ve dijital teknolojiyi entegre eden yeni bir dijital reklam ekosistemi oluşturmak için benzersiz bir DA-AIOT-P ( Merkeziyetsiz Varlık- Yapay Zekâ Nesnelerin İnterneti-Ödeme) mekanizması kullanır. Ekosistem şu anda Hong Kong Lan Kwai Fong'daki bir LED ekran etrafında toplanmıştır ve Güneydoğu Asya, Japonya, Kore ve Avrupa'daki önemli ticari alanlarda genişlemektedir.

AdvertisingTimeTrace, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AdvertisingTimeTrace yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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AdvertisingTimeTrace Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, AdvertisingTimeTrace, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ATT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen AdvertisingTimeTrace fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

AdvertisingTimeTrace Fiyat Geçmişi

ATT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ATT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen AdvertisingTimeTrace fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

AdvertisingTimeTrace (ATT) Satın Alma

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ATT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ATT / VND ₫ 17,764.0848 1 ATT / AUD A$ 1.10848 1 ATT / GBP ￡ 0.526528 1 ATT / EUR € 0.609664 1 ATT / USD $ 0.6928 1 ATT / MYR RM 3.062176 1 ATT / TRY ₺ 26.36104 1 ATT / JPY ¥ 99.721632 1 ATT / RUB ₽ 57.945792 1 ATT / INR ₹ 59.670864 1 ATT / IDR Rp 11,742.37112 1 ATT / KRW ₩ 984.08776 1 ATT / PHP ₱ 39.461888 1 ATT / EGP ￡E. 35.57528 1 ATT / BRL R$ 4.059808 1 ATT / CAD C$ 0.962992 1 ATT / BDT ৳ 84.195984 1 ATT / NGN ₦ 1,106.706432 1 ATT / UAH ₴ 28.68192 1 ATT / VES Bs 49.1888 1 ATT / PKR Rs 194.274976 1 ATT / KZT ₸ 358.032112 1 ATT / THB ฿ 23.215728 1 ATT / TWD NT$ 22.398224 1 ATT / AED د.إ 2.542576 1 ATT / CHF Fr 0.561168 1 ATT / HKD HK$ 5.3692 1 ATT / MAD .د.م 6.44304 1 ATT / MXN $ 14.09848

AdvertisingTimeTrace Kaynağı

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