Azit (AZIT) Nedir?

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

AZIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZIT / VND ₫ 264.61512 1 AZIT / AUD A$ 0.016512 1 AZIT / GBP £ 0.0078432 1 AZIT / EUR € 0.0090816 1 AZIT / USD $ 0.01032 1 AZIT / MYR RM 0.0456144 1 AZIT / TRY ₺ 0.3927792 1 AZIT / JPY ¥ 1.4822616 1 AZIT / RUB ₽ 0.8643 1 AZIT / INR ₹ 0.8891712 1 AZIT / IDR Rp 174.915228 1 AZIT / KRW ₩ 14.659044 1 AZIT / PHP ₱ 0.5876208 1 AZIT / EGP £E. 0.5296224 1 AZIT / BRL R$ 0.0606816 1 AZIT / CAD C$ 0.0142416 1 AZIT / BDT ৳ 1.2541896 1 AZIT / NGN ₦ 16.4855808 1 AZIT / UAH ₴ 0.427248 1 AZIT / VES Bs 0.73272 1 AZIT / PKR Rs 2.8939344 1 AZIT / KZT ₸ 5.3332728 1 AZIT / THB ฿ 0.3456168 1 AZIT / TWD NT$ 0.3334392 1 AZIT / AED د.إ 0.0378744 1 AZIT / CHF Fr 0.0083592 1 AZIT / HKD HK$ 0.07998 1 AZIT / MAD .د.م 0.095976 1 AZIT / MXN $ 0.2103216

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Azit Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Azit (AZIT) fiyatı nedir? Canlı Azit (AZIT) fiyatı, 0.01032 USD . Azit (AZIT) varlığının piyasa değeri nedir? Azit varlığının mevcut piyasa değeri, $ 3.18M USD . Mevcut AZIT arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.01032 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Azit (AZIT) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Azit (AZIT) arzı, 308.25M USD . Azit (AZIT) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Azit (AZIT) fiyatı, 1.0892 USD . Azit (AZIT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Azit (AZIT) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 125.91K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

