Babylon (BABY) Nedir?

Babylon, aracılar olmadan doğrudan Bitcoin blok zinciri üzerinde yerel Bitcoin stake etmeyi sağlayan merkeziyetsiz bir sistemdir. Protokol, Bitcoin'in güvenlik modelini daha geniş bir merkeziyetsiz ekosisteme genişleten yeni bir paylaşımlı güvenlik mimarisi uygulamaktadır. Mimarisi sayesinde BTC sahipleri, varlıklarını Bitcoin ağında tutarken çoklu stake işlemlerine katılabilir ve Bitcoin Secured Networks'e (BSN'ler) doğrulanabilir güvenlik garantileri sağlar. Protokolün birincil işlevi, Bitcoin stake etme mekanizmalarını uygulayarak Proof-of-Stake (PoS) mutabakat güvenliğini artırmaktır. Kriptografik ilkeller ve protokol düzeyindeki yenilikler sayesinde Babylon protokolü, verimli bağlanma süreleri ile güvenilir Bitcoin stake etmeyi mümkün kılar.

Babylon, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Babylon yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Babylon Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Babylon, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BABY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Babylon fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Babylon Fiyat Geçmişi

BABY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BABY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Babylon fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Babylon (BABY) Satın Alma

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BABY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BABY / VND ₫ 2,817.43308 1 BABY / AUD A$ 0.175808 1 BABY / GBP ￡ 0.0835088 1 BABY / EUR € 0.0966944 1 BABY / USD $ 0.10988 1 BABY / MYR RM 0.4856696 1 BABY / TRY ₺ 4.1820328 1 BABY / JPY ¥ 15.811732 1 BABY / RUB ₽ 9.1628932 1 BABY / INR ₹ 9.4650632 1 BABY / IDR Rp 1,862.372602 1 BABY / KRW ₩ 156.079046 1 BABY / PHP ₱ 6.2620612 1 BABY / EGP ￡E. 5.642338 1 BABY / BRL R$ 0.6438968 1 BABY / CAD C$ 0.1527332 1 BABY / BDT ৳ 13.3537164 1 BABY / NGN ₦ 175.5267072 1 BABY / UAH ₴ 4.549032 1 BABY / VES Bs 7.80148 1 BABY / PKR Rs 30.8125496 1 BABY / KZT ₸ 56.7848852 1 BABY / THB ฿ 3.6787824 1 BABY / TWD NT$ 3.554618 1 BABY / AED د.إ 0.4032596 1 BABY / CHF Fr 0.0890028 1 BABY / HKD HK$ 0.85157 1 BABY / MAD .د.م 1.021884 1 BABY / MXN $ 2.2338604

Babylon Kaynağı

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