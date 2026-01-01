Bugünkü Baby 4 Fiyatı

Bugünkü Baby 4 (BABY4) fiyatı $ 0,000993 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut BABY4 / USD dönüşüm oranı BABY4 başına $ 0,000993 şeklindedir.

Baby 4, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 8587. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 BABY4 şeklindedir. Son 24 saat içinde BABY4, $ 0,000984 (en düşük) ile $ 0,000993 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,006197557239479873 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000096488596731516 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABY4, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%6,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 9,79 seviyesine ulaştı.

Baby 4 (BABY4) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.8587 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 9,79$ 9,79 $ 9,79 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 993,00K$ 993,00K $ 993,00K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Baby 4 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 9,79. Dolaşımdaki BABY4 arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 993,00K.