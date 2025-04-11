Banana Gun (BANANA) Nedir?

Banana Gun, yaklaşan listelemeleri yakalamanıza veya halihazırda listelenmiş olan tokenleri güvenle satın almanıza olanak tanıyan bir Telegram botudur. Ethereum Network'teki keskin nişancınız ve manuel alıcınız olmayı ve ayrıca yol boyunca daha fazla zincir olmayı hedefliyoruz.

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Banana Gun Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Banana Gun, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BANANA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Banana Gun fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Banana Gun Fiyat Geçmişi

BANANA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BANANA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Banana Gun fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Banana Gun (BANANA) Satın Alma

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BANANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BANANA / VND ₫ 413,076.51 1 BANANA / AUD A$ 25.776 1 BANANA / GBP ￡ 12.2436 1 BANANA / EUR € 14.1768 1 BANANA / USD $ 16.11 1 BANANA / MYR RM 71.2062 1 BANANA / TRY ₺ 612.9855 1 BANANA / JPY ¥ 2,318.8734 1 BANANA / RUB ₽ 1,347.4404 1 BANANA / INR ₹ 1,387.5543 1 BANANA / IDR Rp 273,050.8065 1 BANANA / KRW ₩ 22,883.4495 1 BANANA / PHP ₱ 917.6256 1 BANANA / EGP ￡E. 827.2485 1 BANANA / BRL R$ 94.4046 1 BANANA / CAD C$ 22.3929 1 BANANA / BDT ৳ 1,957.8483 1 BANANA / NGN ₦ 25,734.7584 1 BANANA / UAH ₴ 666.954 1 BANANA / VES Bs 1,143.81 1 BANANA / PKR Rs 4,517.5662 1 BANANA / KZT ₸ 8,325.4869 1 BANANA / THB ฿ 539.8461 1 BANANA / TWD NT$ 520.8363 1 BANANA / AED د.إ 59.1237 1 BANANA / CHF Fr 13.0491 1 BANANA / HKD HK$ 124.8525 1 BANANA / MAD .د.م 149.823 1 BANANA / MXN $ 327.8385

Banana Gun Kaynağı

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