Bugünkü BlockFi-AI Fiyatı

Bugünkü BlockFi-AI (BFI) fiyatı $ 0,00000429 olup, son 24 saatte % 0,69 değişim gösterdi. Mevcut BFI / USD dönüşüm oranı BFI başına $ 0,00000429 şeklindedir.

BlockFi-AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BFI şeklindedir. Son 24 saat içinde BFI, $ 0,00000409 (en düşük) ile $ 0,00000432 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BFI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 33,40 seviyesine ulaştı.

BlockFi-AI (BFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 33,40$ 33,40 $ 33,40 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,29K$ 4,29K $ 4,29K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki BlockFi-AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 33,40. Dolaşımdaki BFI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,29K.