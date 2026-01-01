Bugünkü Binance yellow robot Fiyatı

Bugünkü Binance yellow robot (BINA) fiyatı $ 0,0001369 olup, son 24 saatte % 4,73 değişim gösterdi. Mevcut BINA / USD dönüşüm oranı BINA başına $ 0,0001369 şeklindedir.

Binance yellow robot, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BINA şeklindedir. Son 24 saat içinde BINA, $ 0,000136 (en düşük) ile $ 0,0001489 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BINA, son bir saatte -%6,49 ve son 7 günde -%9,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,65K seviyesine ulaştı.

Binance yellow robot (BINA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,65K$ 55,65K $ 55,65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Binance yellow robot piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,65K. Dolaşımdaki BINA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.